Resende abre inscrições para curso gratuito de sistema Braille na próxima segunda-feira

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 07:46 horas

Período de inscrições são entre os dias 10 e 24 deste mês; serão 30 vagas

Resende – A Secretaria Municipal de Educação e o EDUCAR (Instituto da Educação de Resende) vão abrir as inscrições para o curso básico de sistema Braille, na próxima segunda-feira (10). O curso é voltado para professores e profissionais da Educação, mas também para qualquer morador que queira aprender sobre o Braille. Estarão disponíveis 30 vagas.

O curso contará com a participação do CEMAE (Centro Municipal de Atendimento ao Educando) e do CEDEVIR (Centro Municipal de Atendimento a Deficientes Visuais de Resende).

Inscrições

As inscrições podem ser feitas através do e-mail: braille.cemaeresende2020@gmail.com; a partir da próxima segunda-feira (10) até a última segunda-feira do mês (24).

No e-mail, professores interessados em se inscrever, devem apresentar o nome completo, CPF e a unidade escolar de atuação em Resende. Os demais devem informar o local de residência ou trabalho, no município.

Curso

O curso de sistema Braille tem módulo básico e tem duração de seis meses, com carga horária de 30h.

As aulas serão todas as quartas-feiras, de 18h às 20h, na FAETEC/UAB, na Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes, no bairro Alvorada.