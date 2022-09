Resende abre inscrições para o concurso ‘Garota Exapicor de 2022’

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 21:50 horas

Mulheres de 18 a 30 anos podem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 9

Resende – Após dois anos sem realizar a tradicional Festa da Exapicor, em 2022 será retomada com a 53ª edição e com o concurso “Garota Exapicor”. As inscrições já estão abertas e as interessadas podem se inscrever no site da Prefeitura de Resende até a próxima sexta-feira, dia 9.

O link para a inscrição pode ser acessado em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQnDMDvfH64mjtaO17cuIeqhEEakIzhnjzxCVfpbVL9QVVA/viewform . Além disso, no site da Prefeitura está disponível o regulamento do concurso. De acordo com as regras do concurso de beleza podem participar moças de 18 a 30 anos, completados até o dia da inscrição, e que tenham nascido em Resende ou que sejam moradoras há pelo menos 1 ano.

No ato da inscrição é necessário anexar ao formulário os seguintes documentos: cópias de documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência do mês atual da inscrição e de pelo menos seis meses anteriores. Além de fotos de corpo inteiro e de rosto.

Etapas da Garota Exapicor 2022

O concurso Garota Exapicor 2022 será dividido em três etapas, em que a primeira eliminatória será no dia 14 de setembro, às 19h, no Porão das Artes, embaixo do Museu de Arte Moderna de Resende. Nesta etapa serão escolhidas 9 finalistas. Vale destacar que na primeira eliminatória as mulheres deverão estar vestidas com calça jeans, blusa branca e sapato de salto.

Já a segunda etapa acontecerá por meio de uma votação online, no período de 15 a 23 de setembro. Nesta fase, 10 finalistas receberão votos da população, sendo as 9 candidatas escolhidas na primeira eliminatória e a Miss Engenheiro Passos. Já a grande final e eleição da Garota Exapicor 2022 será no dia 25 de setembro, a partir das 16h, em local que ainda será divulgado.

Uma Comissão Julgadora irá selecionar as candidatas nas primeira e terceira etapas do concurso. A equipe irá avaliar as classificadas em todos os momentos seguindo os requisitos: beleza, postura, desenvoltura e oratória. E ainda poderá avaliar o nível cultural das candidatas.

A eleita do concurso Garota Exapicor 2022 participará de todas as atividades relacionadas ao evento, como visita aos estandes, espaços e abertura oficial da 53ª Exapicor.

Serviço

Inscrições para o concurso Garota Exapicor 2022

Até quando: 09/09 (sexta-feira)

Onde: www.resende.rj.gov.br