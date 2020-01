Resende abre inscrições para o ‘Programa Antitabagismo’ para grupos em 2020

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 07:59 horas

Inscrições serão durante todo mês de janeiro; interessados podem se inscrever na sede da prefeitura ou ligar para o telefone 3354-0363

Resende – A prefeitura de Resende está abrindo inscrições para novos grupos de apoio para o “Programa Antitabagismo” em 2020. Interessados em parar de fumar podem se inscrever durante todo o mês de janeiro através do telefone 3354-0363 ou ir até a sede, na Rua Abilio Godoy, nº 127, no bairro Paraíso, de 9h às 14h.

Os tratamentos estão previstos para começar na segunda semana de fevereiro. Durante a inscrição, o interessado deve informar o nome completo e um número de telefone para que os profissionais entrem em contato.

Os encontros serão realizados em três polos fixos: na sede da prefeitura, no bairro Paraíso, todas as quintas-feiras, às 18h; no Posto do Estado, às terças-feiras, a partir das 18h; e na AMCHA Cidade Alegria, aos sábados, às 9h.

O tratamento dura três meses podendo se estender até um ano. Geralmente serão cinco encontros semanais, sendo o primeiro a anamnese, um tipo de entrevista que avalia o histórico de saúde e o grau de dependência de cada participante.

Também são realizadas quatro sessões estruturadas com material de apoio do INCA e, posteriormente, oito sessões de manutenções quinzenais até a alta do paciente. Os grupos são organizados com apoio de profissionais de saúde das unidades envolvidas, como enfermeiros, médicos, agentes comunitários e psicólogos.

Alessandra Clume, coordenadora do Programa Antitabagismo, destacou a importância da ação.

– Com o programa é possível diminuir os fatores de riscos para adoecimentos e desenvolvimento de doenças cardíacas, pulmonares, vasculares e diversos cânceres – salientou Alessandra, acrescentando que já nas primeiras semanas sem o uso do tabaco, a pessoa já recupera o olfato, paladar e melhora a respiração.