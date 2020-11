Resende abre período de pré-matrículas para rede municipal de ensino

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 14:47 horas

Resende- A Secretaria Municipal de Educação, abre nesta terça-feira, dia 17, o período de pré-matrículas para as unidades escolares da rede municipal para o ano letivo de 2021. As inscrições de candidatos podem ser feitas até o dia 11 de dezembro presencialmente nas unidades de ensino. Todo o processo como a pré-matrícula e efetivação seguirá todos os protocolos de prevenção à Covid-19, garantindo a segurança dos profissionais e da população.

As inscrições de pré-matrícula podem ser feitas pelo responsável legal ou pelo próprio interessado, se maior de 18 anos. As vagas são para a Educação Infantil (Pré-Escola), Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, como também para o EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os nomes dos candidatos selecionados para a efetivação de matrículas serão divulgados, em cada unidade escolar, no dia 18 de dezembro para a Educação Infantil (Pré-Escola) e os dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. No dia 05 de janeiro de 2021, serão divulgados os candidatos para o Ensino Fundamental (3º ao 9º ano), EJA e Ensino Médio (cursos técnicos).

No ato da pré-matrícula são necessários os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento; declaração de escolaridade ou transferência original, ou Histórico Escolar; documento que indique tipo de deficiência; declaração da necessidade de Atendimento Educacional Especializado.

Além disso, os pais e responsáveis também devem apresentar: cópias da carteira de identidade e CPF do estudante e responsável legal; comprovante de residência; telefone para contato; e-mail caso possuir; cópia da Carteira de Trabalho ou outro comprovante de atividade profissional da mãe do candidato à vaga em creche; cópia do cartão de vacina atualizado para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental e cópia do cartão do SUS.

A Secretaria Municipal de Educação lembra que a renovação de matrícula para os alunos que desejam permanecer na mesma escola será feita esse ano de forma automática. E a partir de fevereiro de 2021 a escola irá chamar os pais e responsáveis para assinarem o termo de renovação.

Confira o calendário de inscrições:

Ed. Infantil (Pré-Escola):

17/11 a 11/12 – inscrição dos candidatos à pré-escola

18/12 – divulgação dos candidatos selecionados para efetivação da matrícula

04 a 15/01 de 2021 – efetivação da matrícula dos inscritos

A partir de 18 de janeiro – atendimento conforme disponibilidade de vaga

Ensino Fundamental (1º e 2º ano):

17/11 a 11/12 – inscrição dos candidatos à pré-matrícula

18/12 – divulgação dos candidatos selecionados para efetivação da matrícula

04 a 15/01 de janeiro de 2021 – efetivação de matrícula dos inscritos

A partir de 18 de janeiro – atendimento conforme disponibilidade de vaga

Ensino Fundamental (3º ao 9º ano), EJA e Ensino Médio (Cursos Técnicos):

17/11 a 11/12 – inscrição dos candidatos à pré-matrícula

05 de janeiro de 2021 – divulgação dos candidatos selecionados para efetivação da matrícula

Janeiro de 2021 – efetivação de matrículas dos inscritos