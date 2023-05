Resende abre processo seletivo simplificado para a Saúde

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 15:54 horas

Médicos poderão entregar os currículos até o dia 16 na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração

Resende – A Prefeitura de Resende abriu um Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de profissionais para a área da saúde. São vagas destinadas a médicos de diferentes especializações e carga horária, com um prazo de validade de 12 meses.

Poderão se inscrever clínico geral, oftalmologista, pediatra, ortopedista, anestesista, cirurgião geral, variando para regime de plantão e cargas horárias de 20h e 40h semanais. Para todas as especializações, será necessário apresentar o diploma de graduação do ensino superior, o registro do órgão competente e a documentação que comprove a especialização ou residência de cada área.

As inscrições devem ser efetuadas diretamente na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, localizada no pátio administrativo da Prefeitura a partir desta terça (2) até o dia 16 de maio, das 13h às 16h30. Os interessados devem levar a Ficha de Inscrição preenchida; currículo atualizado; Formulário de Entrega de Títulos e Tempo de Serviço, acompanhado dos documentos comprobatórios; cópia do RG e CPF; além do comprovante de residência.

O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículo e avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. A contratação imediata é regida pelo Edital nº 006/2023 e coordenado por comissão instituída por meio da Portaria nº 3.821/2018. Todos os detalhes do Processo Seletivo estão presentes no edital (clique aqui e confira).

Será reservado o percentual de 5% do número de vagas para a contratação de candidatos com deficiência, desde que a deficiência seja compatível com o exercício das funções.

– O novo Processo Seletivo Simplificado representa uma oportunidade para atrair profissionais qualificados e comprometidos com o serviço público, garantindo a prestação de serviços de qualidade para a população. É importante destacar que o processo seletivo será conduzido com total transparência e imparcialidade, assegurando a igualdade de oportunidades para todos os candidatos – destacou o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Todas as informações serão devidamente divulgadas no Boletim Oficial no site da www.resende.rj.gov.br.