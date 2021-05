Resende abre vacinação para pessoas com transtorno do espectro autista, síndrome de down, gestantes e puérperas

Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 17:33 horas

Resende – Mais um grupo prioritário será adicionado para a vacinação contra a Covid-19 a partir de quarta-feira (05), em Resende. Gestantes, puérperas, pessoas com Transtorno do Espectro Autista e pessoas com Síndrome de Down poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em qualquer posto de saúde ou policlínica.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a vacinação contra a Covid-19 para este grupo será para pessoas maiores de 18 anos. A imunização começa a partir desta quarta-feira, dia 05. Este grupo pode procurar os postos de saúde em qualquer dia, sempre no período da manhã.

Não é necessário realizar cadastramento prévio para a vacina, basta comparecer à unidade de saúde e apresentar os seguintes documentos: identidade, comprovante de residência e laudo médico de comprovação. Todas as gestantes a partir de 18 anos poderão ser vacinadas, sem a necessidade de possuir alguma comorbidade.

– Conseguimos avançar mais com a vacinação contra a Covid-19 em Resende começando a partir desta quarta-feira para as gestantes, puérperas, pessoas com Síndrome de Down e também Autismo. A decisão busca levar a cobertura vacinal para estas pessoas que são mais vulneráveis, assim garantiremos a preservação da saúde deste grupo. Mesmo com a vacinação dos grupos prioritários, toda a população deve continuar com todos os cuidados como uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social – frisou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Para as gestantes e puérperas há ainda outra recomendação. Estas mulheres devem ficar atentas ao período entre as vacinas contra a Covid-19 e a da Influenza. O intervalo recomendado é de 14 dias entre uma vacina e outra.

Vacinação para pessoas com outras deficiências permanentes de 58 anos

A vacinação contra a Covid-19 também acontece nesta quarta-feira, dia 05 para pessoas com outras deficiências permanentes, com idade de 58 anos. Poderão se vacinar homens e mulheres de 58 anos, apresentando um laudo médico de comprovação da deficiência permanente. A imunização acontecerá também nos postos de saúde, durante a manhã, paralelamente a vacinação com pessoas com comorbidades de 58 anos.