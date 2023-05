Resende acerta a contratação de mais três reforços

Matéria publicada em 12 de maio de 2023, 18:10 horas

Zagueiro Reydson, ex-Botafogo; volante Paulinho, ex-Oeste-SP; e meia Alex Sandre, ex-Itabuna-BA, chegam por empréstimo até final da temporada

Resende – O Resende apresentou nesta sexta-feira (12), mais três reforços para as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro e A2 do Campeonato Carioca. O zagueiro Reydson, de 21 anos, ex-Botafogo; volante Paulinho, de 29 anos, ex-Oeste-SP; e meia Alex Sandre, de 26 anos, ex-Itabuna-BA, chegam por empréstimo até final da temporada.

Todos os atletas estão regularizados e à disposição do técnico alvinegro, Eudes Pedro, para a partida diante do Democrata de Governador Valadares-MG, neste sábado, dia 13, às 15h, no estádio do Trabalhador, pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O coordenador de futebol do Gigante do Vale, Wilson Gottardo, falou sobre a chegada dos novos atletas.

– Estes três jogadores se juntam aos outros doze reforços que contratamos para estas duas competições importantes que estaremos disputando, de maneira simultânea e com longas viagens entre as partidas. Por isso, é preciso ter um elenco grande e de muita qualidade, para que o Eudes tenha opções para poder montar a equipe de acordo com o adversário – afirmou Gottardo.

Confira abaixo a ficha dos novos reforços do Resende:

Nome: Reydson

Posição: Zagueiro

Idade: 21 anos

Clube que o revelou: Botafogo.

Nome: Paulinho

Posição: Volante

Idade: 29 anos

Clube que o revelou: Inter de Limeira-SP

Outros clubes que já defendeu: São Caetano, São Bento-SP, Santo André, Osasco Audax-SP, Água Santa-SP e Oeste-SP.

Nome: Alex Sandre

Posição: Meia

Idade: 26 anos

Clube que o revelou: 7 de Abril-RJ

Outros clubes que já defendeu: Boca Junior-SE, Atlético-BA, Itabaiana-BA, Guanarany de Sobral-CE, Maranhã-MA, Vitória da Conquista-BA, Campo Grande-RJ e Itabuna-BA.