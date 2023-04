Resende acerta com mais três reforços para a Série D e A2 do Campeonato Carioca

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 15:48 horas

Os zagueiros Marcelo Sendeski e Rildo e o lateral-direito Cesinha estão regularizados e treinando com o elenco alvinegro

Resende – A diretoria do Resende anunciou nesta segunda-feira (17), a contratação de mais três reforços: os zagueiros Marcelo Sendeski, ex-Mixto-MT, e Rildo, ex-Monte Azul-SP, e o lateral-direito Cesinha, ex-Mixto-MT. Todos passaram pelos exames médicos, assinaram contrato até o final do ano e estão treinando com o elenco alvinegro.

Com estes novos contratados, o Resende já anunciou dez reforços para as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca A2 e Copa Rio. Na última semana, chegaram ao clube o goleiro Leandro Matheus, ex-Botafogo; o zagueiro Felipe Gomes, ex-Jacobinense-BA; os laterais-esquerdos DG, ex-Botafogo, e Higor, ex-Aimoré-RS; o volante Andrey Gradici, ex-Ceilândia-DF; e os meias João Felipe e Brendon; que vieram do Botafogo.

– Temos ainda cerca de três semanas para o início da Série D do Campeonato Brasileiro. Nosso elenco está praticamente fechado, mas ainda estamos aguardando detalhes para anunciarmos mais alguns reforços, que pontuamos junto ao Eudes e a comissão técnica. Estamos montando um grupo forte para que possamos alcançar os objetivos traçados, principalmente o retorno à elite do Estadual – ressaltou o coordenador de futebol do Resende, Wilson Gottardo,

Base do Resende tem fim de semana vitorioso

Enquanto a equipe profissional do Resende não entra em campo, as categorias de base alvinegra tiveram um sábado vitorioso pelos estaduais. O sub-17 e 15 venceram o Madureira, em Conselheiro Galvão, por 3 a 2 e 1 a 0, respectivamente, pela Copa Rio das categoriais. Os artilheiros do sub-17 foram Gabriel Cardoso, Newton Castilho e Lucas Hernandes. Já quem marcou pelo sub-15 foi o zagueiro João Marcelo.

Já pela Série Ouro do Campeonato Metropolitano, o sub-13 venceu o Boavista por 3 a 1, na arena MR10, e o sub-12 triunfou sobre o São Cristóvão, também por 3 a 1, no CT do Tigres.

Também pelo Metropolitano, o sub-14 acabou derrotado por 4 a 1 pelo Boavista, na arena MR10, e o sub-11 foi superado por 1 a 0 pelo São Cristóvão, no CT do Tigres. Além deles, o Gigante do Vale também entrou em campo pelo sub-20 e sofreu o revés por 3 a 2 para o Nova Iguaçu, no estádio do Trabalhador, pelo Estadual da categoria.

Ficha técnica dos novos reforços

Marcelo Sendeski

Posição: Zagueiro

Idade: 24 anos

Clube que revelou: Paraná

Outros clubes: União Beltrão-PR, Verê-PR, São Bento-SP, Monte Azul-SP e Mixto-MT.

Rildo

Posição: Zagueiro

Idade: 26 anos

Clube que revelou: Avaí

Outros clubes: Grêmio Prudente-SP, Juventus Jaraguá-SP, ARC Oleiros, Amparo-SP, SERC-MS, Monte Azul-SP

Cesinha

Posição: Lateral-direito

Idade: 29 anos

Clube que revelou: Nova Iguaçu-RJ

Outros clubes: Portuguesa-SP, Uberlândia-MG, Bragantino-SP, Santa Cruz-PE, Remo-PA, Manaus-AM, Patrocinense-MG, 4 de julho-PI, Campinense-PB, Mixto-MT.