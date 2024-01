Resende: AMAR e alunos de robótica plantam 50 mudas de árvores

resende – Parceria entre Prefeitura e Firjan Sesi pretende plantar em 2024 até 900 mudas, que serão doadas pela administração municipal

Em uma iniciativa promovida pela Prefeitura de Resende, por intermédio da Agência de Meio Ambiente de Resende (Amar), em parceria com a FIRJAN, SENAI e SESI, 50 mudas de árvores da Mata Atlântica foram plantadas nesta segunda-feira (29), no entorno da lagoa do bairro Morada da Colina. Realizado pelos alunos da equipe de robótica “NINE TAILS” e técnicos da AMAR, o evento marcou mais uma etapa do compromisso ambiental da gestão municipal.

A parceria começou em janeiro do ano passado, quando a “NINE TAILS” participava da etapa nacional de robótica em Brasília, competindo com equipes de diversos estados, com a etapa final em Houston, nos Estados Unidos. Como desdobramento das ações, os alunos decidiram continuar com os plantios em parceria com a Amar, que fornece as mudas, e estabeleceram uma meta de plantar uma árvore para cada clique de apoio que receberam durante a competição. Desta forma, a equipe pretende plantar até 900 árvores ao longo do ano de 2024.

– Quando os alunos nos procuraram com a ideia de um novo plantio, topamos imediatamente, ainda mais quando se trata de jovens alunos que já participaram de outros plantios conosco. Isso nos anima e nos motiva a plantar cada vez mais árvores em Resende – disse Marcela Fragoso, coordenadora de plantios da AMAR.

O presidente da AMAR, Wilson Moura, enfatizou a importância de parcerias para que possamos encontrar as condições ideais ao meio ambiente.

– Renovar a parceria mostra o compromisso dos estudantes com as questões ambientais e a conscientização sobre a preservação das florestas. É importante que tenhamos jovens engajados com os interesses ambientais, já que é dele que colheremos o nosso futuro. Além disso, nós como administração municipal temos o dever de instruir a população quanto à necessidade de cuidar do meio ambiente – finalizou.