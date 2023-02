Resende amplia faixa etária para aplicação da Pfizer Baby - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 17:53 horas



Resende – A Secretaria Municipal de Saúde amplia nesta semana a aplicação da Pfizer baby contra a Covid-19 para crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 anos. Antes, a Pfizer baby era aplicada em crianças de até dois anos. Agora, mediante recomendação do Ministério da Saúde, a faixa etária foi ampliada.

De acordo com a Pasta, a aplicação acontecerá nesta quarta-feira (15), entre 9h e 16h, nos postos de saúde e Centro Municipal de Imunização (CMI).

A Prefeitura também dá continuidade a vacinação contra a Covid-19 para as demais idades entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Nesta segunda e terça-feira (13 e 14), a aplicação será realizada das 9h às 16h no Centro Municipal de Imunização e nos postos de saúde da Liberdade, Paraíso, Grande Alegria, Itapuca e Morada da Barra. Poderão receber da primeira a quarta dose da Astrazeneca pessoas a partir de 18 anos.

Já na quinta e na sexta-feira, dias 16 e 17, a aplicação será destinada a pessoas entre 12 e 17 anos que precisem tomar as três primeiras doses da Pfizer adulto. Nestas mesmas datas, poderão tomar da primeira a quarta dose da Pfizer adulto aqueles que tenham a partir de 18 anos. As doses serão aplicadas nos postos de saúde e no CMI.

Vale destacar que a Clínica da Família, localizada no bairro Morada da Montanha, irá aplicar todas as doses de segunda a sexta-feira entre 9h e 20h.

– É importante frisar que o morador deve ficar atento a data de retorno para a segunda dose prescrita no cartão de vacinação. Além disso, para receber a terceira e quarta doses é necessário respeitar um intervalo de 4 meses com a dose anterior. Os interessados em receber a imunização devem levar o cartão de vacinação com o registro das doses anteriores – explicou Jayme Neto, secretário de Saúde.