Resende antecipa recesso escolar nas redes municipal e particular de ensino

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 19:13 horas

Resende– A prefeitura de Resende informou na noite desta sexta-feira (13) que acompanhará a decisão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e antecipará o recesso escolar nas redes municipal e privada de ensino.

Seguindo a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Estado de Educação anunciou o início do recesso das aulas para segunda-feira, dia 16, por um período de 15 dias. Com isso, a mesma medida está sendo adotada em Resende. A ação tem caráter preventivo, para evitar a circulação do novo Coronavírus, seguindo diretrizes das autoridades estaduais e federais.

A prefeitura anunciou ainda que decidiu pela ativação do Plano Municipal de Contingência para Bloqueio e Mitigação da Covid-19. A decisão foi tomada após uma reunião da equipe da Sala de Situação de Enfrentamento ao Coronavírus, na quinta-feira, dia 12.

Resende afirmou que, embora o município ainda não tenha nenhum caso confirmado em seu território, a ativação do Plano é justificada a partir da declaração de pandemia global pela OMS (Organização Mundial da Saúde), pelo crescimento acentuado dos casos suspeitos em território brasileiro, incluindo a confirmação por parte do Governo do Estado do primeiro caso de transmissão local em território fluminense.