Resende anuncia a vencedora do concurso Garota Exapicor 2022

Matéria publicada em 26 de setembro de 2022, 14:57 horas

Samiele Ferraz é a vencedora e participará de todos os eventos da 53ª Exapicor

Resende – Resende já tem a sua Garota Exapicor 2022. A grande vencedora do concurso foi a Samiele Ferraz. No último domingo, dia 25, foi realizado o desfile final para avaliação e eleição do concurso, no AlphaPark, que fica no bairro Ipiranga, com as 10 finalistas.

Após três etapas em que as candidatas passaram pela fase eliminatória, votação online com 10 finalistas aberta ao público, e a final, em que a vencedora foi a que teve maior nota média da soma atribuída pela Comissão Julgadora e da votação online.

Nesta última etapa, que aconteceu no bairro Ipiranga, a Comissão Julgadora avaliou as finalistas com os seguintes critérios: beleza, simpatia, postura, desenvoltura e oratória.

A Samiele Ferraz participará de todas as atividades relacionadas ao evento como visita aos estandes, espaços e abertura oficial da 53ª Exapicor. A vencedora representará no período de 1 ano a beleza da Garota Exapicor.

Vale destacar que a 53ª Exapicor de Resende começa já nesta quarta-feira, dia 28 e segue nos próximos dias 29 e 30 de setembro, e 6, 7, 8 e 9 de outubro, na Área de Exposições. A tradicional festa do município contará com shows de grandes nomes da música nacional, parque de diversões, programação para as crianças, shows regionais, entre outras diversas atrações para toda a família.