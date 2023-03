Resende anuncia acerto com o técnico Eudes Pedro - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 17:23 horas

Novo treinador alvinegro foi auxiliar-técnico de Cuca por mais de 20 anos



Resende – Conforme adiantado pelo DIÁRIO DO VALE, A diretoria do Resende definiu, nesta quinta-feira (16), o nome do novo técnico para a sequência da temporada 2023. Eudes Pedro, de 56 anos, assume o comando para as disputas da Série A2 do Campeonato Carioca, Série D do Campeonato Brasileiro e Copa Rio.

O novo técnico alvinegro foi auxiliar-técnico do treinador Cuca, por mais de 20 anos, com quem conquistou a Copa Libertadores da América de 2013, pelo Atlético-MG, os campeonatos Brasileiros de 2001, 2016 e 2021, por Athlético-PR, Palmeiras, Atlético-MG, e Copa do Brasil de 2021, pelo Atlético-MG, além de outros títulos estaduais.

O Gigante do Vale será o terceiro clube que Eudes irá comandar. Antes, ele já dirigiu o Remo FC-PA e o Desportiva Perilima-PB.

– Estou muito feliz com mais este desafio na minha vida, podendo dirigir o Resende, um dos grandes clubes do futebol carioca e brasileiro, formador de jogadores e com um projeto maravilhoso, que conta com as parcerias do Lyon e da Pelé Academia. Vou trabalhar muito para poder corresponder à altura esta oportunidade, e conquistar os objetivos traçados para a sequência da temporada. Chego, com o principal objetivo de fazer com que o time retorne à primeira divisão do Rio – disse o novo técnico alvinegro.

A previsão é que Eudes Pedro chegue em Resende nos próximos dias. Antes, ele irá acompanhar os jogos do sub-15 e 17 do Gigante do Vale contra o Bangu, no sábado, dia 17, em Moça Bonita, pela estreia da Copa Rio.