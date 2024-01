Resende anuncia construção de quadra poliesportiva no Jardim do Sol

Resende – A Prefeitura de Resende deu início às obras para a construção de uma quadra poliesportiva no município. A nova área de lazer ficará no bairro Jardim do Sol, situada na Rua da Lua, s/n. Este projeto visa criar um espaço dedicado ao esporte e lazer, oferecendo à comunidade local um ambiente moderno e seguro para a prática de atividades físicas.

O projeto inclui a construção de uma quadra poliesportiva cercada por muretas e alambrados, garantindo a segurança dos usuários. A quadra receberá ainda uma pintura epóxi, conhecida pela sua resistência e durabilidade, e será equipada com iluminação de LED, oferecendo condições adequadas para a prática de esportes noturnos.

Os trabalhos já em andamento incluem a confecção e instalação de uma placa de identificação da obra, a regularização do terreno com a raspagem da vegetação e a remoção do excesso de terra com o auxílio de caminhões. Ademais, foi iniciada a instalação de um tapume de cercamento com telhas metálicas ao redor do perímetro da obra e a escavação mecânica para o acerto do terreno.

Além disso, a instalação provisória de água e do padrão de energia já está sendo realizada. Importante destacar a construção de uma rampa de acesso, especialmente projetada para canalizar a passagem das águas pluviais devido à existência de uma nascente nas proximidades.

– A construção desta quadra poliesportiva reflete o compromisso da Prefeitura em fornecer infraestrutura de qualidade para a prática esportiva e lazer, promovendo o bem-estar e a integração social na comunidade. Tudo isso, claro, aumentando a qualidade de vida da população mediante a prática de atividades físicas – disse Thomas Elson Landim, Secretário de Obras e Serviços Públicos.