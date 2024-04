Resende anuncia ex-goleiro, Arthur Barroso como novo auxiliar técnico

Resende – A diretoria do Resende anunciou a contratação do o ex-goleiro Arthur Barroso, de 34 anos pao como novo auxiliar técnico do elenco profissional.

Arthur chegou ao Resende em 2007 para as categorias de base, mas logo assinou o primeiro contrato como profissional no clube. Ele foi o goleiro que mais vezes atuou pelo clube na história do Resende, sendo 138 jogos no profissional e 26 no sub-20, totalizando 164 partidas e se tornou ídolo do Gigante do Vale.

Em 2014, ele marcou um gol de cabeça aos 50 minutos do segundo tempo, contra o Madureira, que levou o Resende a conquistar o título da Copa Rio daquele ano.

O novo auxiliar técnico presenciou também o acesso a Série A do Cariocão em 2007, o bicampeonato da Copa Rio em 2015 e as disputas de campeonatos nacionais que levaram o nome do clube e da cidade a nível nacional, e comentou sobre como se sente retornando para Resende.

“Estou muito feliz por retornar para o Resende, clube que acreditou no meu trabalho, me deu oportunidade, que tive muitos momentos marcantes, e hoje está abrindo a porta novamente, mas com uma missão maior, que é conquistar o acesso à série A”, comentou o novo auxiliar técnico.

Como goleiro, Arthur atuou por clubes como: Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa, por empréstimo, e pelo Democrata-GV, Tupynambas-MG, em definitivo, entre outros clubes.

Ao encerrar a carreira como atleta, ele falou sobre um dos pivôs para que ele desse continuidade no futebol e buscasse por especializações na área.

“O Carlos Leiria foi meu treinador no clube no fim de 2017, a partir dali passei a enxergar o futebol de forma diferente, bem mais abrangente e pensante. Quando recebi o convite do próprio Carlos, me senti muito honrado, ainda mais por se tratar do clube onde vivi por 11 anos, juntou tudo, a pessoa com quem eu iria trabalhar e o clube que era. Me coloco a disposição e motivado para dar o meu melhor. Temos um desafio grande pela frente, e vejo todas as comissões e departamentos do clube, comprometidos e focados com este objetivo”