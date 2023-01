Resende anuncia nova fornecedora de material esportivo - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 17:32 horas

Novo uniforme para a temporada 2023 será apresentado em evento no dia 10

Resende – O Gigante do Vale anunciou, nesta segunda-feira (2), que a Super Bolla será a nova fornecedora de material esportivo do clube. O novo uniforme de treino chegou e está sendo usado durante os treinamentos, já a apresentação da nova camisa de jogo para a temporada ocorrerá no dia 10, em um evento no Resende Shopping. Na mesma data, também será apresentado o novo mascote do clube, que tem como animal símbolo o lobo-guará.

Reapresentação

O elenco do Resende se reapresentou na tarde desta segunda-feira (2), após folga para o Ano Novo. Os jogadores participaram de um treinamento técnico e tático no CT da Pelé Academia.

A estreia do Gigante do Vale no Campeonato Carioca será em casa, diante do Fluminense, dia 14 ou 15 de janeiro. O local do confronto ainda não foi definido.