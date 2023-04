Resende anuncia quatro reforços para o sistema defensivo

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 18:22 horas

Goleiro Leandro Matheus, o zagueiro Felipe Gomes, o lateral-esquerdo Higor e o volante Andrey Gradici chegaram ao Gigante do Vale

Resende – O Resende anunciou nesta sexta-feira (14), quatro reforços para o sistema defensivo. O goleiro Leandro Matheus, ex-Botafogo, o zagueiro Felipe Gomes, ex-Jacobinense-BA, o lateral-esquerdo Higor, ex-Aimoré-RS, e o volante Andrey Gradici, ex-Ceilândia-DF. Todos chegam para reforçar o Gigante do Vale nas disputas do Campeonato Carioca A2 e Série D do Campeonato Brasileiro.

Os quatro já estão treinando com o elenco que se prepara para enfrentar o Vitória-ES, no dia 6 de maio, fora de casa, pela estreia do Brasileiro.

– Essas contratações são pontuais e foram feitas em conjunto com o Eudes (treinador) e toda a comissão técnica. Sabemos que teremos duas competições fortes e desgastantes pela frente, então é preciso um elenco grande e com diversas opções para que o técnico possa trabalhar – destacou o coordenador de futebol do Resende, Wilson Gottardo,

Nesta semana, a diretoria do Gigante do Vale anunciou o retorno dos pratas da casa: DG, que é lateral-esquerdo, João Felipe e Brendon, ambos são meias, que voltaram ao clube após empréstimo do Botafogo.

– Estamos aguardando algumas questões burocráticas para podermos anunciar mais reforços. Aos poucos o nosso elenco vai ganhando corpo com estas contratações pontuais e de muita qualidade, como este retorno dos nossos atletas da base que, com certeza, chegam para nos ajudar muito na busca pelos acessos no Estadual e Brasileiro – completou Gottardo.