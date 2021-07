Resende aplica segunda dose para pessoas com 64 anos na quinta-feira

Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 14:49 horas

Resende – Na próxima quinta-feira (08), a prefeitura de Resende aplicará segunda dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas vacinadas aos 64 anos, no dia 15 de abril, nos postos de saúde. A vacinação acontecerá de 8h às 12h, com o imunizante AstraZeneca, como ocorreu na primeira dose.

No ato da vacinação a data exigida para o retorno fica estipulada no cartão da vacina, segundo o secretário de Saúde, Tande Vieira.

– A imunização completa não acontece sem as duas doses, por isso é mais que essencial retornar e não perder a data – disse o secretário, que também lembrou que no dia da imunização, é essencial ter em mãos: RG, CPF, comprovante de residência e Cartão SUS, se tiver.

Postos de saúde

A vacinação nos postos acontece somente em bairros que possuem a cobertura das ESF’s (Estratégia de Saúde da Família). Já nos casos de moradores de bairros sem essa cobertura, é essencial se cadastrar no site da prefeitura e aguardar o agendamento da prefeitura.

– Até o momento, as estratégias adotadas pela gestão municipal estão dando certo e o município, mesmo com uma das maiores populações da região, está acelerando e protegendo a população. Seja em postos de saúde ou em sistema Drive-thru, contamos com a atenção coletiva também sobre a segunda dose, pois é necessário estar atento à data. Nossos profissionais da saúde continuam empenhados em ajudar e cumprir com eficiência essa importante tarefa de imunizar a população – comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Vacinômetro

Até a atualização do dia 4 de julho, o município já aplicou 78.383 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 59.328 primeiras doses e 19.055 segundas doses. A atualização dos dados é feita diariamente através do site e dos perfis oficiais nas redes sociais. É importante ficar atento quanto a atualização de novas faixas etárias para imunização.