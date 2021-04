Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 14:33 horas

Resende – Na terça-feira (13), a vacinação contra a Covid-19 em sistema drive-thru ocorrerá em duas etapas, na Área de Exposições, em Resende. As mobilizações acontecerão para as aplicações de primeira e segunda dose da vacina.

Segunda dose

Idosos acima de 70 anos vacinados no dia 23 de março receberão a segunda dose da vacina durante o período da manhã desta terça-feira. Os idosos devem comparecer à Área de Exposições, no mesmo horário que foi aplicada a primeira dose, para evitar aglomerações. Os idosos no ato da segunda dose devem obrigatoriamente apresentar o cartão de vacinação entregue no dia 23 de março e um documento de identificação.

Primeira dose

Em seguida, durante à tarde de amanhã, a prefeitura fará vacinação de primeira dose em idosos a partir de 62 anos que foram previamente confirmados e agendados em horários pela Secretaria Municipal de Saúde. A resposta da Secretaria de Saúde com a confirmação da data e horário para a vacinação pode demorar alguns dias, devido ao número de pessoas que será vacinado.

Vacinação drive-thru

A vacinação em drive-thru é para idosos desta faixa etária que residem em bairros de fora da cobertura da ESF (postos de saúde) e que realizaram o cadastramento através do site www.resende.rj.gov.br pelo banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″ com envio dos dados. Para a aplicação da primeira dose, os idosos devem apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

– É muito importante que os idosos sempre compareçam aos locais onde foram vacinados, seja no drive-thru ou nos postos, para a aplicação da segunda dose para completarem a vacinação. As pessoas devem sempre ficar atentas a data marcada no cartão de vacinação para o retorno. Lembrando que as pessoas que tomaram a vacina Astrazeneca, o período de intervalo para a segunda dose é de três meses. E ressaltamos que a primeira dose apenas será aplicada nos idosos a partir de 62 anos que receberam a ligação da Secretaria de Saúde com horário agendado para esta terça-feira, dia 13 – disse o secretário de Saúde, Tande Vieira.

Os idosos com mais de 62 anos que residem em áreas de cobertura dos postos de saúde começarão também a serem vacinados ao longo da semana, também com agendamento feito pelos agentes de saúde.