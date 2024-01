Resende: ‘Arte na Capa’ celebra carnaval no museu da imagem e do som

Resende – O mês de fevereiro está chegando e com ele a mais tradicional festa do país: o Carnaval. Para celebrar a data, a Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, abre nesta quinta-feira (01), a edição de fevereiro do projeto ‘Arte na Capa’, no Museu da Imagem e do Som de Resende. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Em fevereiro, o ‘Arte na Capa’ é intitulado como ‘Dias de Folia’ e reunirá diversas capas de discos de vinil com o tema do Carnaval Brasileiro. O público poderá conferir a mostra de 1º a 29 de fevereiro, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), das 12h às 17h, no MIS, localizado no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico.

Segundo a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, serão expostas no total 16 capas de LP’s, que vão desde os enredos de Escolas de Samba do Rio de Janeiro até capas com coletâneas de marchinhas ou alusivos ao tema.

O presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, conta que o projeto ‘Arte na Capa’ é organizado por temas mensais.

– Temos milhares de discos no arquivo do MIS, com infinitas possibilidades de abordagens para as nossas exposições. Como o Carnaval é a maior festa popular do Brasil, anualmente organizamos uma mostra dedicada ao gênero carnavalesco – disse Thiago Zaidan.