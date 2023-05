Resende assina contrato de formação com dez pratas da casa neste mês

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 14:49 horas

Gigante do Vale já firmou o primeiro contrato profissional com outros quatro atletas em 2023

Resende – Dez pratas da casa assinaram contratos de formação com o Resende neste mês de maio. São eles: o lateral-direito Joel Santos, de 16 anos; os volantes Lukas Rodrigues, de 18 anos, Alessandro, de 16 anos, e Mateus Filipe Damasceno, de 15 anos; os meias Luiz Eduardo, de 18 anos, Arthur Miani e Nicolas Silva, ambos de 17 anos; e os atacantes PV, de 18 anos, Gustavo Diodato, de 17 anos, e Deivison, de 16 anos.

Em paralelo aos contratos de formação, a diretoria do Gigante do Vale também está assinando contratos profissionais com Crias da Pelé que andam se destacando nas competições da base. Nos cinco primeiros meses de 2023, quatro atletas firmaram os seus primeiros vínculos como profissionais: o meia Newtinho, de 17 anos, o lateral-direito Vitor Novais, de 18 anos, o meia Oliver, de 17 anos, e o meio-campo Luiz Carlos, de 16 anos.

Além deles, no final do ano passado, o lateral-direito Fábio Lucas, do sub-17, o zagueiro Marcão e o meia Cauã Marangoni, ambos do sub-20, também assinaram seus primeiros contratos profissionais.

– O Resende e a Pelé Academia procuram sempre valorizar e investir na formação dos nossos atletas, porque não existe outra maneira para pensar no futuro do clube que não seja a base. É um trabalho que já vem dando frutos, como o Jeffinho e outros tantos jogadores que estão se destacando em outros clubes e também no nosso time principal – ressaltou o diretor das categorias de base do Gigante do Vale, Hugo Machado.