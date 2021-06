Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 15:00 horas

Resende – A Atenção Primária à Saúde (APS) de Resende obteve mais uma vez a maior nota pela avaliação do Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (PREFAPS), que é um estudo feito pelo governo estadual para avaliar o desempenho das cidades nos serviços prestados pelas prefeituras na Atenção Primária à Saúde (APS). Somente outras três cidades alcançaram pontuação, cumprindo todas as oito metas estipuladas pela Secretaria Estadual de Saúde dentro da avaliação.

O PREFAPS tem dois objetivos básicos: 1) apoiar a manutenção e expansão das equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal, de Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF) e de Consultórios na Rua; 2) fomentar a qualidade do atendimento a partir do alcance de metas. As cidades melhores avaliadas, como Resende, fizeram jus ao valor recebido para investimentos na saúde. Ou seja, estas prefeituras receberam valores pré-estabelecidos e o investiram com eficiência nas ações e serviços de saúde.

O prefeito Diogo Balieiro destacou o esforço das equipes da Secretaria Municipal de Saúde e os investimentos que estão sendo feitos nas unidades espalhadas pelos bairros de Resende. Em especial, o trabalho desenvolvido pelo secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, que, segundo o prefeito, foi fundamental para que o município se tornasse uma referência em Saúde Pública e consolidasse este reconhecimento ao longo do tempo.

– Temos de parabenizar toda a equipe da saúde, que se esforça diariamente para levar o melhor para nossa população, principalmente neste período de pandemia em que tudo ficou mais complexo. O governo tem se esforçado muito para melhorar as condições de trabalho, temos feito obras importantes e é bom ver que esse esforço tem resultado em avanços no atendimento para quem mais precisa. É sempre bom lembrar que quando iniciamos a atual gestão, nos preocupamos em colocar as pessoas corretas para ajudar a conduzir os trabalhos. E na saúde não poderia deixar de destacar o trabalho do secretário Tande Vieira, que foi fundamental nesse processo de crescimento da saúde pública proporcionada pelo município de Resende. A população de Resende merece o melhor e ainda há muito a ser feito. Sempre é possível melhorar em algum ponto e é com esse pensamento que seguimos – comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Reflexo do trabalho de muitos profissionais

Mais uma vez, os bons resultados obtidos na avaliação guardam por trás uma série de obras e melhorias que estão sendo feitas na rede básica de saúde do município. Este trabalho dá melhores condições para quem trabalha e para quem procura atendimento. Através do Programa Revitaliza Resende, por exemplo, a atual gestão já reformou, modernizou e ampliou diversas unidades da atenção primária à saúde.