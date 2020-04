Resende aumenta a testagem de covid-19, número de pacientes infectados chega a 20

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 16:31 horas

Com mais testes, número de casos aumenta na cidade

Resende –

A Prefeitura de Resende informou neste neste sábado, 18, que foi possível a identificação de novos casos de contaminação por Covid-19 no município de Resende.

Como havia sido previsto pelo secretário em sessão da Câmara de Vereadores no início da semana, o uso dos testes sorológicos está permitindo a confirmação da infecção em pacientes que tiveram sintomas leves e que até então eram considerados “casos suspeitos”, não possuindo critérios para serem examinados pelo laboratório oficial do Governo Federal (LACEN).

Com a chegada dos testes sorológicos, 42 pacientes foram testados em suas residências (já que continuam em isolamento domiciliar) e oito exames tiveram resultado positivo. Além disso, outros pacientes também foram positivados em resultados do LACEN e de outros laboratórios privados que prestam apoio ao município, em exames realizados pelo método RT-PCR, que identifica a presença do vírus no organismo.

Ao todo, agora, Resende possui 20 casos de pacientes confirmados com a COVID-19 e este número deve continuar subindo nos próximos dias, já que todos os casos suspeitos que o município teve até hoje estão sendo testados com os exames sorológicos, de acordo com as recomendações do MS e da OMS.

Este esforço vai permitir uma informação mais acurada sobre a presença real do vírus na cidade. É importante ressaltar que é provável que exista um número significativo de pessoas assintomáticas com o Coronavírus. Especialistas acreditam que o número de pacientes sem sintoma algum seja de cinco a dez vezes maior que os sintomáticos.

Também foi confirmado nesta madrugada o óbito de uma mulher de 86 anos em um hospital privado do município. O resultado do exame que confirmou a presença do Coronavírus nesta paciente chegou pouco antes de seu falecimento. Agora Resende possui dois óbitos confirmados por COVID-19 na cidade.