Resende busca, em casa, a primeira vitória - Diário do Vale

O Resende faz o seu primeiro jogo no Estádio do Trabalhador, no Carioca Betnacional, neste domingo (22/01), às 15h30, diante do Boavista, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

O Gigante do Vale quer fazer valer o fator casa para conquistar a primeira vitória no Estadual e emplacar na busca pelas primeiras posições da competição.

O capitão alvinegro, Dener, convocou a torcida para jogar junto com a equipe nesta importante partida.

– Vencer em casa é primordial neste campeonato tão difícil. Contamos muito com o apoio do nosso torcedor, porque ele é fundamental para conseguirmos esta primeira vitória e ter uma arrancada forte no Carioca – destacou o volante.

O Resende vem de duas derrotas, para Fluminense e Bangu. Apesar dos resultados adversos, Dener ressalta que a equipe vem jogando bem, mas que precisa aproveitar melhor as chances criadas no ataque.

– Estamos tendo um volume de jogo, propondo as ações dentro da partida. Só que precisamos transformar em gols para obter melhores resultados. Diante do Bangu, não conseguimos ser efetivos e acabamos tomando um gol. Conseguimos corrigir os erros durante a semana e estamos conscientes que, para vencermos o Boavista, precisamos ser efetivos em todo o sistema, tanto no ataque, quanto na defesa – ressaltou.

