Resende: Campos Elísio recebe edição do “Sábado de Compras” neste fim de semana

Resende – A Prefeitura de Resende realiza uma edição do “Sábado de Compras”, que acontece neste fim de semana, no dia 3 de maio, das 9h às 15h, no Campos Elíseos. O evento conta ainda com programações para toda a família, com atrações culturais, gastronômicas e de bem-estar.

A programação musical fica por conta do show ao vivo com a cantora Rafaela Rodrigues e uma apresentação da Banda Sinfônica da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Além disso, haverá desfile de moda, feira de artesanato local, espaço de beleza com limpeza de pele oferecida pela Faculdade Estácio de Sá, food trucks e brinquedos para garantir a diversão da criançada.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Fernando Rodrigues, fala mais sobre a ação e o ações como esta movimentam a economia da cidade.

“Este é o fim de semana que antecede o Dia das Mães. Por isso, escolhemos a data para que os moradores possam adiantar as compras. E, claro, também pensamos em um ambiente agradável e harmonioso em família. Sendo assim, o Campos Elíseos vai se transformar em um ponto de encontro com food trucks, espaço de beleza e muito mais”, finalizou.

Para a realização do evento, a Rua Nilo Peçanha estará fechada temporariamente durante o horário da programação, garantindo mais conforto e segurança para os participantes.