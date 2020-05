Resende cancela ‘Dia D’ contra a influenza para evitar aglomeração

Matéria publicada em 5 de Maio de 2020, 15:33 horas

Resende –

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a decisão do Ministério da Saúde cancelou o “Dia D de Vacinação contra a Influenza”, que estava previsto para o próximo dia 9. A mudança é devido ao momento atual de propagação do coronavírus em todo país, para evitar a aglomeração de pessoas nos postos de saúde.

Nesta semana, de 4 a 8 maio, serão vacinados crianças e adultos com comorbidade, além de professores. Em uma outra etapa, de 11 a 15 de maio, o público-alvo será formado por adultos de 55 a 59 anos, puérperas e deficientes físicos. De 18 a 22 de maio todos os grupos contemplados na campanha contra a Influenza poderão se vacinar. Além disso, as grávidas podem ser imunizadas durante toda a campanha.

Além disso, nesta quarta-feira, dia 6, haverá um sistema de vacinação em Drive-Thru no estacionamento da Área de Exposições de Resende, de 9h às 16h. Poderão ser imunizadas contra a Influenza: gestantes, pessoas e crianças (maiores de 5 anos) com comorbidade. Este público-alvo deverá apresentar um comprovante confirmando a comorbidade.

A vacina contra a gripe não evita o coronavírus, mas protege todos os grupos de risco contra a Influenza e evita as internações nos hospitais. Em Resende, até agora foram imunizados 3.334 profissionais de saúde durante a campanha de vacinação.

Além disso, Resende também ultrapassou a cobertura vacinal dos idosos. Durante a campanha já foram 17.470 doses aplicadas neste público-alvo, com uma cobertura vacinal de 129,80%.

Vacinação contra Febre Amarela e Sarampo

A Prefeitura reforça também para os pais e responsáveis a importância da atualização da caderneta de vacinação das crianças. Além da imunização contra a gripe, as crianças também devem ser vacinadas contra a Febre Amarela e o Sarampo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, estas doenças são preveníveis com as vacinas, que estão disponíveis nos postos de saúde.