Resende: ‘Castramóvel’ chega ao bairro Morada da Montanha - Diário do Vale

Resende – O projeto de saúde itinerante dos cães e gatos de Resende continua percorrendo o município. A Prefeitura de Resende estacionou o castramóvel nesta quarta-feira (15), no bairro Morada da Montanha, ao lado da Clínica da Família. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a triagem e marcação dos procedimentos serão feitas a partir desta quinta no período entre 9h e 15h.

Para cadastrar seu cão ou gato, os tutores dos animais devem ser maiores de 18 anos e apresentar um documento de identidade com foto. Além disso, também é necessário um comprovante de residência do bairro Morada da Montanha ou adjacências.

– É fundamental a rotatividade do castramóvel, que amplia nosso alcance no controle de zoonoses e cuida da saúde dos animais e da população. Temos profissionais qualificados atuando nesse serviço e tudo é feito com toda segurança. Os veículos são higienizados e possuem os equipamentos necessários para realizar as cirurgias – explicou o diretor do Hospital Público Veterinário, Felipe Quinane.