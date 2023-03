Resende: CCZ recebe novo equipamento de anestesia inalatória - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 17:31 horas

Resende – O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Resende recebeu um novo aparelho de anestesia inalatória para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O equipamento tem ventilação mecânica e possibilitará realizar procedimentos cirúrgicos em cachorros com canina braquicefálica, condição de animais com focinho achatado ou curto. Além da anestesia em cirurgias, também é usado no lactário para animais recém-nascidos.

De acordo com o CCZ, a ventilação mecânica é destinada ao suporte respiratório dos animais durante a anestesia que estejam passando por processo cirúrgico.

“O Hospital Municipal Veterinário já possui um aparelho de anestesia inalatória e, agora, o CCZ também terá para agregar aos procedimentos. Este é mais um equipamento que chega para reforçar e melhorar o atendimento aos pets dos munícipes. Com ele, será possível controlar a respiração animal para que as cirurgias sejam realizadas da melhor maneira possível”, explicou Felipe Quinane, diretor do Hospital Veterinário.

O CCZ realiza castrações gratuitas de cães e gatos que tenham, pelo menos, seis meses e estejam em boas condições de saúde.

Resende conta com dois castramóveis para triagem e marcação das cirurgias. No momento, um está localizado na Morada da Montanha e outro na Fazenda da Barra II — ao lado da Clínica da Família e do posto de saúde, respectivamente.

O CCZ também passa por obras de ampliação, que possibilitará novos departamentos para atender animais de grande porte. Atualmente, a obra concentra-se nos trabalhos hidráulicos e construção das alvenarias.