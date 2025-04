Resende celebra Dia Nacional da Biblioteca com exposição

Resende – A Secretaria Municipal de Cultura, inaugura, nesta terça-feira (8), a exposição ‘Bibliotecas na História’, para celebrar o Dia Nacional da Biblioteca, instituído no Brasil em 1980. O acervo ficará disponível para visitação na Biblioteca Pública Dr. Jandyr César Sampaio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 30 de abril.

O Dia Nacional da Biblioteca, celebrado em 9 de abril, foi criado para homenagear a criação da Biblioteca Nacional, fundada em 1810 pelo príncipe regente Dom João. A data foi instituída no calendário nacional com o objetivo de incentivar a leitura e promover a educação, além de estimular a preservação e ampliação das bibliotecas pelo país. Segundo a bibliotecária e coordenadora da Biblioteca Municipal, Susylene Santiago, o acervo oferece ao público a experiência de conhecer melhor a história dessas instituições literárias no país.

“Desde os antigos suportes, como as placas de argila, papiros e pergaminhos, as bibliotecas preservam todo o conhecimento humano. No entanto, na antiguidade, esse conhecimento era restrito à nobreza e ao alto clero. A partir da invenção da imprensa, das grandes revoluções, do advento da internet e das tecnologias, as bibliotecas foram se reinventando e atendendo às novas demandas da sociedade”, explica a bibliotecária, Susylene Santiago.

A Biblioteca Pública Dr. Jardyr César Sampaio está localizada na Praça do Centenário, nº 37, no Centro Histórico. A visitação acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita e as visitas de grupos escolares devem ser agendadas previamente pelo telefone: (24) 3354-5031.