Resende chega a 93 mortes por coronavírus

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 07:36 horas

Resende – Mais duas mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foram registradas em Resende, chegando ao total de 91. Não foram divulgados detalhes sobre as vítimas fatais, mas de acordo com o boletim epidemiológico, 65.6% dos óbitos ocorreram com homens, num total de 61. Homens com faixa etária de 71 a 80 anos foram os que mais morreram por Covid-19, no município, ao todo foram 20.

Ainda segundo a prefeitura, o município possui 69 casos ativos, o que significa que dos 2.605 casos confirmados por coronavírus, 2.443 já estão recuperados da doença. Segundo o boletim epidemiológico, 52.4% dos casos foram confirmados em mulheres, num total de 1.364. Mulheres com a faixa etária de 31 a 40 anos são as que mais testaram positivo para Covid-19, ao todo foram 329.

Resende possui 15 casos suspeitos que aguardam os resultados dos exames, além de que 9.303 exames que foram descartados de Covid-19.