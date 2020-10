Resende chega a 98 mortes por coronavírus

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 09:06 horas

Resende – A prefeitura de Resende confirmou mais dois óbitos por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegando ao total de 98. De acordo com o governo municipal, as vítimas fatais são dois homens de 46 e 89 anos.

O boletim epidemiológico apontou que Resende tem 2.724 casos confirmados de Covid-19, sendo que 2.566 já se recuperaram da doença. Com isso, município segue com 60 casos ativos de moradores ainda infectados com o vírus.