Resende Cidadã’ acontece neste sábado em Visconde de Mauá

Resende – Uma nova edição do programa Resende Cidadã será realizada pela prefeitura neste sábado (16). A ação acontecerá na área externa da Igreja da Comunidade Eclesial São Lourenço, das 10h às 13h. De acordo com a prefeitura, os serviços oferecidos são de assistência social, Ambulatório em Atenção à Saúde LGBTQI+, educação e profissionalização com divulgação de cursos e oportunidades na rede federal de educação, direitos do consumidor e Patrulha Maria da Penha. Também estarão presentes o Programa Antitabagismo, a Ouvidoria Geral e da Assistência Social, profissionais da Saúde e trabalho e renda.

Além disso, haverá testes rápidos de Hepatite B e C, Sífilis e HIV, aferição de pressão e glicose, além de vacinação contra Covid-19 e Influenza.

“O Programa Resende Cidadã acontece periodicamente, de maneira itinerante e foi idealizado para levar aos moradores uma variedade de serviços prestados pela administração municipal em diferentes esferas. Por meio dele, oportunizar acesso facilitado não somente ao lazer, bem como cuidados com a saúde”, finalizou Jacqueline Primo, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende.

