‘Resende Cidadã’ leva serviços gratuitos ao Centro nesta quarta (16)

Resende – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende promove mais uma edição do Resende Cidadã, nesta quarta-feira (16). Desta vez, a iniciativa contará também com a realização do programa RJ para Todos, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Todos os serviços serão oferecidos no Espaço Z, localizado na Avenida Gustavo Jardim, s/nº, no Centro, das 9h às 13h.

O evento busca levar ações de cidadania, orientação jurídica e serviços de saúde a toda a população de Resende. Por meio do programa RJ para Todos, os moradores terão acesso à emissão da segunda via do RG; isenção na emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito; carteira digital de trabalho; balcão de emprego; serviço social e orientações sobre os direitos do consumidor. A distribuição de senhas para esses atendimentos será feita das 9h às 11h.

Em paralelo, as equipes do Resende Cidadã estarão oferecendo orientações sobre os direitos das mulheres, pessoas com deficiência, igualdade racial e LGBTQIAPN+. Também serão aplicadas vacinas contra a Influenza e a COVID-19, além de aferição de pressão arterial e glicose. Ambas as iniciativas são gratuitas e destinadas às pessoas residentes no município.

“O Resende Cidadã é um programa consolidado na cidade e é fundamental para facilitar o acesso dos moradores aos serviços de cidadania e saúde. Ele acontece de forma itinerante e já percorreu diversos bairros do município, proporcionando um momento de atenção à saúde e ações sociais burocráticas”, explicou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo.

Resende Cidadã

Data: 16 de abril

Horário: Das 9h às 13h

Local: Espaço Z (Avenida Gustavo Jardim, s/nº, Centro)