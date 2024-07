Resende comunica o desligamento do treinador Carlos Leiria

Resende – A diretoria do Resende anunciou na manhã desta segunda-feira (1º), o desligamento do treinador Carlos Leiria do comando técnico da equipe profissional.

O Gigante do Vale vêm de um empate em 0 x 0, com o América, no Estádio do Trabalhador, em Resende no domingo (30e ocupa a 8ª posição da tabela do Cariocão A2, com 7 pontos em 7 jogos e está a quatro pontos do América (quarto colocado) e ultima equipe da zona de classificação para a próxima fase do Estadual.

Em comunicado enviado a imprensa a diretoria do clube informou que até o final desta semana anunciará o novo treinador da equipe.