Resende confirma 10º óbito por Covid-19

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 18:52 horas

Vítima fatal era uma idosa, de 81 anos

Resende – A prefeitura de Resende divulgou na manhã desta quarta-feira (27), o boletim epidemiológico de terça-feira (26), atualizando os números da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no município. Segundo o boletim, foi confirmado mais um óbito por conta da doença, a vítima fatal era uma idosa, de 81 anos. Não foram divulgados mais detalhes sobre a moradora.

Ainda de acordo com o boletim, na terça-feira , Resende tinha 204 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 149 estão recuperados por não apresentarem piora no quadro de sintomas.

Ao todo foram 2.101 casos notificados de síndromes gripais, sendo que 160 casos foram descartados e 12 aguardam os resultados das análises laboratoriais. Cerca de 1.772 já se recuperaram e 183 são suspeitos e estão em isolamento.