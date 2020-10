Resende confirma 112º óbito por coronavírus

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 09:53 horas

Resende – Mais um óbito por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus é registrado em Resende, chegando ao total de 112. Não foram divulgados detalhes sobre a vítima fatal, mas de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, 65.2% das mortes registradas em Resende foram de homens, num total de 73. Idosos acima de 71 anos foram os que mais morreram pela doença no município, com total de 42.

Resende tem 40 casos ativos de Covid-19, logo dos 2.975 casos confirmados, 2.823 já se recuperaram da doença. Município tem nove casos suspeitos da doença e mais de 10 mil casos descartados por Covid-19 através de exames.