Resende confirma 17 óbitos pela Covid-19 e 281 casos

Matéria publicada em 6 de junho de 2020, 13:10 horas

Resende – A prefeitura de Resende contabilizou mais duas mortes de pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no boletim da última sexta-feira (05), com isso chegou ao total de 17 óbitos causados pela doença. As vítimas fatais eram um idoso, de 84 anos, e uma idosa, de 70, a prefeitura não informou se eles tinham comorbidades.

O município também contabilizou mais 20 casos confirmados da Covid-19, chegando ao total de 281. Destes, 224 estão recuperados pois já passaram pelo período de isolamento de 14 dias sem apresentarem piora no quadro de sintomas. Cerca de 11 casos suspeitos aguardam resultado das análises laboratoriais, além de que 1450 casos já foram descartados.