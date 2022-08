Resende confirma 1º caso de varíola dos macacos

Matéria publicada em 11 de agosto de 2022, 20:14 horas

Homem, de 33 anos, está em isolamento em casa e sendo acompanhado por profissionais de saúde do município, diz prefeitura

Resende – A Secretaria de Saúde de Resende confirmou, no início da noite desta quinta-feira (11), o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade. Em nota publicada em uma rede social oficial da prefeitura, a Pasta informa que o paciente é um homem, de 33 anos, que está em isolamento em casa e sendo acompanhado por profissionais da rede municipal de saúde. Ainda de acordo com a nota, ele passa bem.

A Secretaria de Saúde da cidade orienta que, em casos de sintomas – febre, dor de cabeça, mal-estar, cansaço e lesões na pele ou mucosas – a pessoa procure unidade de saúde. Quatro casos suspeitos aguardam resultado de exame. Outros dois já foram descartados.

A Secretaria de Saúde reforçou a recomendação para que gestantes, lactantes e puérperas usem máscaras de proteção contra a doença. Também é recomendado o uso de preservativo em todos os tipos de relações sexual.

O nome da doença tem origem na descoberta inicial do vírus em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958. No entanto, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a principal forma de contágio no surto atual, que atinge múltiplos países, é pelo contato entre pessoas.