Resende confirma 582 casos de Covid-19 e 493 recuperados da doença

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 19:51 horas

Resende – A prefeitura de Resende divulgou os dados de coronavírus na noite desta quinta-feira (09). Em 24 horas, o município contabilizou mais 16 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegando ao total de 582. Destes, 493 estão recuperados, além de que 26 óbitos ocorreram decorrentes do vírus.

De acordo com o painel Covid-19 atualizado pela prefeitura, homens e mulheres entre 41 e 50 anos de idade é a faixa etária que mais possui casos confirmados, em Resende, contabilizando 62 para cada sexo. Já no caso do número de óbitos, para os homens são idosos acima dos 80 anos de idade. Para as mulheres são idosas acima dos 80 anos e mulheres entre 51 e 60 anos, totalizando três mortes cada faixa etária.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz publicou nas suas redes sociais na quarta-feira (08) que o HME (Hospital Municipal de Emergência) Henrique Sérgio Gregori possui cinco pacientes internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) infectados com o novo coronavírus.