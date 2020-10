Resende confirma mais um óbito por Covid-19 e chega ao total de 113

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 14:06 horas

Resende – A prefeitura de Resende confirmou o 113º óbito por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na noite de sábado (25), mas não divulgou detalhes sobre a vítima fatal.

De acordo com o boletim epidemiológico, município possui 28 casos ativos de Covid-19, logo dos 2.986 casos confirmados, 2.845 já se recuperaram da doença. Já foram descartados mais de 10.500 exames através do swab ou do teste rápido e nove seguem como casos suspeitos, aguardando resultados dos exames.