Resende confirma primeira morte por Covid-19

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 20:30 horas

Resende- A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na noite desta segunda-feira, dia 13, a primeira morte por Covid-19, em Resende. A vítima é um idoso, de 94 anos, que estava internado no Hospital Municipal de Emergência. O resultado do exame que atestou a contaminação por coronavírus chegou nesta tarde, mesma data do óbito.

Resende agora tem sete casos registrados e cinco identificados no município. A prefeitura ressaltou ainda que há uma diferença entre casos registrados e aqueles identificados.

– Os identificados são moradores de outras cidades que buscaram atendimento médico em unidades do município de Resende, ou seja, o caso será registrado no município de residência do paciente – explicou em nota.