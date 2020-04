Resende confirma quinto caso do novo coronavírus

Matéria publicada em 5 de abril de 2020, 19:38 horas

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou neste domingo (05) que foi confirmado, em exame laboratorial do LACEN-RJ, mais um caso de contaminação pelo Coronavírus no município. É o quinto caso identificado na cidade, o terceiro registrado oficialmente aqui em Resende, já que um paciente era morador do Rio de Janeiro e outro de Cruzeiro.

O paciente atual tem 47 anos e voltou recentemente de uma viagem aos EUA. Ele esteve internado em um hospital privado da cidade, mas já recebeu alta e continua em isolamento social em sua residência.

Seus contactantes estão sendo monitorados pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica.

A Prefeitura pede à população de Resende que reforce seus esforços de quarentena domiciliar.