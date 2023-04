Resende confirma retorno de três pratas da casa emprestados ao Botafogo

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 17:50 horas

Resende – A diretoria do Resende confirmou nesta terça-feira (11), os três primeiros reforços para as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro e na A2 do Campeonato Carioca. Os pratas da casa DG, que é lateral-esquerdo, João Felipe e Brendon, ambos são meias, retornam ao Gigante do Vale após terem sido emprestados ao sub-23 do Botafogo desde o abril do ano passado. Os três foram campeões da Taça Rio e participaram da histórica campanha alvinegra na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ambas em 2022.

Eles já se apresentaram ao Alvinegro e estão treinando com o elenco que se prepara para a estreia no Brasileiro, marcada para o dia 6 de maio, diante do Vitória-ES, na capital do Espírito Santo.

– Foi aqui que ganhei meu primeiro título como profissional e nós sabemos da importância do Carioca Série A para o projeto do clube. Então, estou feliz e motivado com esse retorno junto com meus companheiros – falou João

Um dos destaques do Resende na campanha do título da Taça Rio de 2022, o lateral-esquerdo DG reafirmou a importância do acesso no Estadual para o clube.

– Voltamos para retomar o legado que deixamos quando saímos. Sabemos das dificuldades das competições que iremos ter neste segundo semestre, mas temos a missão de recolocar o Resende no Carioca Série A – destacou DG.

O meia Brendon também falou sobre a expectativa deste retorno ao Resende.

– Expectativa é muito boa para esse retorno ao clube que me formou e espero poder ser campeão mais uma vez, tanto na Série D e buscando o acesso para o Carioca Série A – disse.