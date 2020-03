Resende confirma terceiro caso de Covid-19

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 09:31 horas

Resende – A Prefeitura de Resende confirmou, na manhã desta segunda-feira, dia 30, o terceiro caso de contaminação pelo coronavírus na cidade.

Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Saúde apontou que a paciente é uma mulher, de 38 anos, atendida inicialmente em um hospital particular da cidade.

A mulher está em isolamento domiciliar e é acompanhada por equipes de saúde da prefeitura. Todas as medidas previstas nos protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde foram tomados.

Nota

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi confirmado em exame do LACEN-RJ um novo caso de contaminação pelo Coronavírus no município de Resende. A paciente é uma mulher, de 38 anos, que procurou um hospital privado no dia 21/3 e, desde então, está em isolamento domiciliar.

A paciente não teve nenhum tipo de contato com os dois primeiros casos identificados na cidade e está sendo monitorada pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica.

Este é o terceiro caso em Resende e o segundo caso oficial da cidade, já que o primeiro foi lançado pela SES nas estatísticas do município do Rio.

A Prefeitura, através da SMS, pede à população de Resende, mais do que nunca, que reforce seus esforços de quarentena domiciliar.