Resende conhece adversários e sede para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2021, 18:12 horas

Gigante do Vale enfrentará São Jose, Corinthians e River-PI e jogará a primeira fase na cidade de São José dos Campos

Resende – O Resende já sabe onde jogará a fase de grupos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 e os adversários da primeira fase. A Federação Paulista de Futebol, responsável pela organização do torneio, divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 13, as definições para o pontapé inicial da competição. São Jose, Corinthians e River-PI serão os adversários do Gigante do Vale na primeira fase e o clube ficará sediado na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

O elenco que disputará a competição já se prepara na Pelé Academia sob o comando do treinador Jefter Percy. A base da equipe vice-campeã da Taça Rio sub-20 neste ano será mantida, com o acréscimo de alguns nomes recém-chegados e outros nomes que se destacaram no Carioca da categoria sub-17.

“É uma alegria e um privilégio porque vamos enfrentar o maior campeão da Copa São Paulo, que é o Corinthians, em um grupo bem equilibrado, bem difícil. O River-PI, que é uma grande equipe lá do Piauí, e o São José, que são os donos da casa, com torcida e já conhecem o ambiente. É um grupo bem desafiador, mas tenho certeza que isso só nos motiva mais e nos deixa com o maior apetite possível para desenvolver bem o nosso trabalho. O campo é muito bom e isso nos ajuda a propor o jogo, já que queremos ser protagonistas. Vamos tentar alcançar nossa primeira meta, que é passar da primeira fase” comentou o treinador.

Nesta edição, excepcionalmente, a tradicional Copinha será da categoria sub-21, a fim de contemplar os atletas que não puderam disputar a competição em 2021, ano em que a pandemia impediu sua realização.

Desafio “grande”

Um dos adversários do Gigante do Vale, o Corinthians é o maior campeão da Copinha. O Resende conta com ampla experiência sobre o adversário dentro e fora de campo. Hugo Machado, diretor de futebol e um dos grandes responsáveis pelo projeto de formação de atletas do clube, já foi campeão da Copinha como diretor pelo Corinthians. Dentro de campo, o meia camisa 10 da equipe sub-20, Brendon, chegou ao Resende após dar os primeiros passos nas categorias de base do Corinthians.

– Ficamos muito felizes com os adversários e a sede do Resende na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Iniciamos um projeto de formação de alto nível nos últimos anos e já conseguimos, em pouco tempo, classificar o clube para sua segunda Copinha na história. Será um desafio muito grande e da dimensão do trabalho que praticamos diariamente na Pelé Academia. Pregamos respeito a todos os adversários, mas é muito importante podermos enfrentar o maior campeão da competição, onde já trabalhei e conquistei um título – comentou o diretor de futebol, Hugo Machado.