Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 17:42 horas

Resende РA chegada de nova loja da Havan, do setor de varejo, que está prestes a ser inaugurada, trará 250 novos empregos em Resende. A inauguração ocorrerá na próxima quinta-feira (20), às 9h.

Resende √© o terceiro munic√≠pio do estado do Rio de Janeiro a ter uma loja da Havan por ficar estrategicamente localizado no eixo RJ-SP e por apresentar indicadores elevados em √°reas importantes como infraestrutura, capital humano, al√©m de desenvolvimento social e econ√īmico.

Loja

A loja vai oferecer o mix completo de produtos da Havan, que re√ļne 100 mil itens nacionais e importados em diferentes setores, como cama, mesa e banho, eletro, eletr√īnicos, utilidades dom√©sticas, bazar e outros. A nova filial est√° localizada √†s margens da Rodovia Presidente Dutra, na rua Dorival Marcondes Godoy, n¬ļ 165, e vai funcionar das 9 √†s 22 horas, de domingo a domingo. O espa√ßo ter√° tamb√©m √°rea de alimenta√ß√£o, ambiente climatizado e vagas de estacionamento gratuito para os clientes.

Negociação para chegada da loja

A articulação para a chegada da loja de departamentos começou em 2019, quando a empresa sinalizou interesse em instalar uma filial na cidade. Desde então, as conversas avançaram e, em janeiro deste ano, o grupo recebeu o alvará para a construção do empreendimento. Somente nesta primeira etapa, aproximadamente 300 profissionais foram contratados para a construção da megaloja.

– Um dos maiores desafios dos gestores p√ļblicos √© proteger a vida das pessoas, investir e ampliar a infraestrutura e tamb√©m gerar empregos. A escolha dos executivos da Havan pela cidade de Resende sinaliza de forma clara que o munic√≠pio est√° entre os melhores para se investir no estado do Rio. A administra√ß√£o municipal vai continuar trabalhando para atrair cada vez mais novas empresas e garantir renda para a popula√ß√£o. Todos n√≥s estamos muito felizes com essa inaugura√ß√£o – afirmou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Mais empregos

O n√ļmero de empregos formais em Resende registrou a terceira alta consecutiva em 2021, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O munic√≠pio teve saldo positivo de 398 contrata√ß√Ķes no m√™s de mar√ßo. Foram 1.326 admiss√Ķes contra 928 desligamentos. Ao considerar os primeiros tr√™s meses do ano, a cidade fechou com 1.291 novas carteiras assinadas, bem diferente das 354 demiss√Ķes do mesmo per√≠odo de 2020. A expectativa √© de que os pr√≥ximos dados divulgados pelo CAGED, referentes ao m√™s de abril, sigam positivos e em destaques.