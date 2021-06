Resende conta com nova remessa de 2.079 vacinas contra Covid-19

Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 17:34 horas

Resende – A prefeitura de Resende recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19, neste s√°bado (19). No total, o munic√≠pio recebeu 2.079 doses que dar√£o sequ√™ncia de forma din√Ęmica √† companha de imuniza√ß√£o para escoar rapidamente as vacinas recebidas.

Do total de vacinas recebidas, 1.579 s√£o imunizantes do laborat√≥rio da Pfizer e outras 500 s√£o da CoronaVac. Ambos os imunizantes ser√£o distribu√≠dos seguindo os crit√©rios estabelecidos pelo Minist√©rio da Sa√ļde j√° na pr√≥xima semana.

Ampliando ainda mais a cobertura da vacina√ß√£o, o munic√≠pio disponibilizou nesta sexta o cadastro para pessoas com mais de 40 anos, sem comorbidades e que residem fora da √°rea de cobertura da Estrat√©gia Sa√ļde da Fam√≠lia (postos de sa√ļde). Ap√≥s realizar o cadastro, o mun√≠cipe deve aguardar o retorno da prefeitura e ter√° uma data de agendamento para ser vacinada.

– √Č sempre motivo de celebra√ß√£o a chegada de novas doses da vacina. √Č essencial lembrar que ainda n√£o √© momento de baixarmos a guarda e precisamos manter os cuidados at√© que alcancemos uma situa√ß√£o segura. Para isso, √© importante que a popula√ß√£o se imunize com a primeira e volte para tomar a segunda dose. Vamos vencer essa guerra juntos, com uni√£o. Pela gest√£o municipal o que n√£o falta √© empenho para escoar essas vacinas com organiza√ß√£o e agilidade – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A administra√ß√£o municipal divulga diariamente as informa√ß√Ķes sobre o n√ļmero de vacinados atrav√©s do site e redes sociais oficiais. Para o cadastramento de pessoas acima de 40 anos que residem fora da cobertura dos postos de sa√ļde, √© necess√°rio acessar o site www.resende.rj.gov.br, abrir e preencher um formul√°rio atrav√©s do banner ‚ÄúCadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″. J√° as pessoas que residem em √°reas de cobertura dos postos de sa√ļde, devem aguardar pelo contato das equipes respons√°veis.