Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 16:51 horas

Resende – A chegada de uma van vai reforçar a estrutura logística do programa “Consultório na Rua”, em Resende. O veículo, que chegou ontem (14), servirá para deslocamento da equipe do programa e o transporte de usuários a partir de hoje (15). Um dos objetivos é fornecer melhores condições aos serviços oferecidos à população em situação de rua neste momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Consultório na Rua

O “Consultório na Rua” é uma equipe de saúde da Atenção Primária, formada por enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogo e agente de Programa Sociocultural Desportivo. O programa, que recebe financiamento federal para a realização das ações no município, é vinculado à Superintendência de Atenção Primária, da Secretaria de Saúde. O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, destacou a importância do trabalho desempenhado pela equipe em tempos de pandemia, viabilizando assistência à saúde das pessoas em situação de rua.

— Atualmente, o programa de Atenção à Saúde da População em Situação de Rua acompanha cerca de 155 pessoas. Em média, são atendidas in loco 30 pessoas por dia. Os profissionais monitoram casos suspeitos e confirmados de Covid-19, acompanham pré-natal e realizam curativos, além da assistência a pessoas diagnosticadas com diabetes e hipertensão, entre outras doenças. A equipe também presta atendimento in loco para aquelas pessoas que apresentam necessidades em decorrência de problemas provenientes do uso de álcool e outras drogas. O programa atua no encaminhamento deste público-alvo para hospitais, consultas nas unidades de saúde e tratamentos especializados – explicou.

Serviços

Entre os serviços da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos que funcionam em parceria com o ‘Consultório na Rua’, estão: Centro Pop (Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua); Acolhimento Institucional; o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS); e o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS ad).