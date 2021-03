Resende conta com novas 3.040 doses de vacinas contra Covid-19

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 15:12 horas

Resende – Um novo lote de 3.040 doses de vacinas contra a Covid-19 chegou neste sábado (27), em Resende. Destas vacinas, 2.570 são da primeira dose da CoronaVac e 470 também de primeira dose da vacina Astrazeneca.

– Vamos avançando com a vacinação dos grupos prioritários em Resende, com trabalho organizado e de forma ágil, mas ainda não podemos esquecer de nos cuidar e continuar usando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações. Neste sábado também trabalhamos na campanha de vacinação, com a aplicação de segunda dose em sistema drive-thru e nos postos de saúde, em idosos que receberam a primeira no dia 06 de março – comentou Diogo Balieiro Diniz, prefeito de Resende.

Doses aplicadas

Até a última atualização, do dia 26 de março, foram 18.523 doses aplicadas, sendo 15.415 de primeira e 3.108 de segunda dose em Resende.

Cadastro

A prefeitura criou uma nova forma de cadastramento para vacina contra a Covid-19 para os idosos que moram fora da área de cobertura da ESF – postos de saúde. Os contemplados no momento são os idosos a partir de 65 anos. Este grupo deve acessar o site da prefeitura www.resende.rj.gov.br e clicar no banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″. Em seguida, será direcionado para um formulário para cadastro dos seguintes dados: nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, cartão do SUS (se tiver), endereço completo, telefone fixo (opcional) e celular para contato via Whatsapp com DDD.

Após o cadastro, aguardar o agendamento e contato da Secretaria Municipal de Saúde. É importante frisar que esse novo cadastramento apenas vale para quem ainda não se cadastrou. Caso o idoso (a partir de 65 anos) enviou os dados via Whatsapp até o dia 26/03, apenas aguarde o agendamento.