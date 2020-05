Resende contabiliza 165 casos confirmados de Covid-19 e 120 recuperados da doença

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 21:15 horas

Resende – O município contabiliza mais 17 casos confirmados de Covid-19, doença, causada pelo novo coronavírus, chegando ao total de 165 casos, sendo que 120 já estão recuperados, pois passaram pelo período de 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas. Resende segue com oito óbitos confirmados por Covid-19, as vítimas tinham idades de 39, 54, 83, 84, 86, 87, 91 e 97 anos.

O município possui 31 casos suspeitos que aguardam o resultado das análises laboratoriais, além de 111 casos descartados e 1588 casos de síndromes gripais, sendo que 1383 estão recuperados e 205 suspeitos que estão em isolamento.

Dos 165 casos confirmados, 83 testaram positivos através do teste rápido.